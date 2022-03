Guerre au Yémen : L’Arabie saoudite annonce un cessez-le-feu dès mercredi au Yémen

La coalition militaire, menée par Ryad, qui combat les rebelles houthis au Yémen a annoncé un cessez-le-feu à partir de mercredi matin et pour le Ramadan.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui soutient le gouvernement yéménite contre les rebelles houthis dans le conflit au Yémen a annoncé mardi soir l’arrêt des opérations militaires à partir de mercredi matin et pour le mois de jeûne du Ramadan.

Ce cessez-le-feu est destiné à offrir «les conditions propices nécessaires au succès des consultations (yéménites, ndlr) et un environnement favorable pour le mois sacré du Ramadan pour faire la paix, et réaliser la sécurité et la stabilité au Yémen», a ajouté le commandement de la coalition dans son communiqué.