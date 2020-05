Pétrole

L’Arabie saoudite contrainte à une cure d’austérité

Après la chute historique des cours du pétrole, le pays va tripler sa TVA et cesser les allocations mensuelles à ses citoyens.

L’Arabie saoudite, premier exportateur de brut au monde, a annoncé lundi un plan d’austérité dans lequel elle va tripler sa taxe sur la valeur ajoutée et cesser les allocations mensuelles à ses citoyens, après la chute historique du prix du pétrole et la pandémie du nouveau coronavirus. Le pays espère tirer 100 milliards de riyals (24,61 milliards d’euros) de ces mesures, qui pourraient susciter un certain mécontentement dans l’opinion.

«Il a été décidé la fin du versement de l’allocation de vie chère (versée aux Saoudiens) à partir de juin 2020 et que la TVA passerait de 5% à 15% à compter du 1er juillet», a déclaré à l’agence de presse officielle SPA le ministre des Finances Mohammed al-Jadaan. Par ailleurs, le gouvernement «annule, étale ou reporte» les dépenses liées aux grands projets de développement destinés à moderniser l’économie du pays et la rendre moins dépendante des exportations de pétrole, a-t-il ajouté.

Baisse sans précédent de la demande de pétrole

Le ministre a affirmé que la décision avait été rendue nécessaire par la «baisse sans précédent» de la demande mondiale d’or noir et la «forte baisse des recettes pétrolières» pour le pays. Il a également cité deux autres «chocs» pour l’économie saoudienne: le ralentissement de l’activité liée aux mesures de confinement et les dépenses publiques «non prévues» dans le secteur de la santé.

L’Arabie saoudite est le pays arabe du Golfe le plus touché par la pandémie, avec plus de ' cas d’infection et 246 décès dus à la maladie, selon les derniers chiffres officiels. La semaine précédente, Mohammed al-Jadaan avait averti que des mesures «douloureuses» et «drastiques» pour le budget du pays seraient nécessaires.