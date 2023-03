Diplomatie: L’Arabie saoudite et l’Iran vont se rencontrer pendant le ramadan

Le prince saoudien Fayçal ben Farhane et son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, ont eu un entretien téléphonique pour la deuxième fois en moins d’une semaine. Ils ont évoqué «leurs problématiques communes (…) à la lumière» de l’accord surprise négocié par la Chine et annoncé le 10 mars, a rapporté l’agence officielle Saudi Press Agency.

Réouverture des ambassades

Le rapprochement en cours devrait permettre à l’Iran et à l’Arabie saoudite de rouvrir leurs ambassades dans les deux mois, et de mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de vingt ans. Le 19 mars, un responsable iranien a indiqué que le président iranien Ebrahim Raisi avait accepté une invitation du roi Salman à se rendre en Arabie saoudite. Ryad n’a cependant pas confirmé cette information.