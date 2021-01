Développement : L'Arabie saoudite dévoile le projet d'une ville sans voiture

Surnommée «The Line», cette ville du futur, faisant «170 km de long», ne comprendra ni «voiture, ni route et zéro émission de carbone».

Région futuriste et touristique, NEOM figure sur la liste des nombreux méga-projets en cours destinés à diversifier l’économie de l’Arabie saoudite qui dépend très largement de l’exportation de l’or noir.

«En tant que président du conseil d’administration de NEOM, je vous présente «THE LINE», une ville pouvant accueillir un million d’habitants, de 170 km de long et qui préservera 95% des zones naturelles», a annoncé le prince héritier Mohammed ben Salmane dans une déclaration retransmise à la télévision.

«Révolution civilisationnelle»

«Il n’y aura ni voiture, ni route et zéro émission de carbone», a ajouté le dirigeant de facto de la première économie du monde arabe, régulièrement classée parmi les pays les plus pollueurs au monde. «Nous devons transformer les villes en villes du futur», a-t-il déclaré, parlant d’une «révolution civilisationnelle». Les détails du projet seront communiqués ultérieurement, a assuré le prince Mohammed, avant de montrer des images de synthèse de la «ligne» ainsi que des paysages de déserts immaculés et de mers bleues.