Jeux vidéo : L’Arabie saoudite rachète les ligues e-sport européennes ESL et FACEIT

Avec la création de l’organisme Savvy Gaming Group, dirigé de facto par le prince héritier Mohammed ben Salmane, le royaume veut devenir un leader dans le secteur des jeux vidéo compétitifs et du gaming.

La ligue ESL est bien connue des amateurs de «CS:GO», «Rainbow Six: Siege» ou encore «Rocket League».

L’Arabie saoudite a annoncé mercredi, le lancement d’un organisme pour développer le secteur des jeux vidéo, avec le rachat de deux entreprises européennes d’esport, le riche royaume pétrolier étant déjà considéré comme le marché le plus important au Moyen-Orient.

Très populaire dans le pays

«Le groupe aspire à devenir un leader dans le développement du secteur des jeux vidéo et de l’e-sport aux niveaux local et international», a déclaré dans un communiqué, le Fonds d’investissement public (PIF), sans donner plus de détails sur les montants ou les projets envisagés.