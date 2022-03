Yémen : L’Arabie saoudite réplique après des attaques des rebelles yéménites

L’Arabie saoudite a effectué des tirs de représailles au Yémen, notamment à Sanaa, après avoir subi plusieurs attaques des rebelles Houthis vendredi.

L’attaque la plus impressionnante de vendredi a eu lieu à Djeddah contre des réservoirs du géant pétrolier Aramco, provoquant un gigantesque incendie.

Les rebelles ont mené 16 attaques dans le Sud et à Djeddah (ouest) visant différentes infrastructures, dont une centrale électrique, une station d’eau et des installations pétrolières, a indiqué la coalition dans un communiqué.

La plus impressionnante a eu lieu à Djeddah contre des réservoirs du géant pétrolier Aramco, provoquant un gigantesque incendie. «L’incendie a été maîtrisé», a déclaré le porte-parole de la coalition, Turki al Maliki, en assurant que l’incident n’aurait pas d’impact «sur les activités à Djeddah».

Il est survenu non loin du circuit de Formule 1 où se tiennent actuellement les essais libres du Grand Prix, prévu dimanche. Le promoteur du championnat Formula 1 a déjà indiqué que la course se poursuivrait «comme prévu». Une réunion de quatre heures entre les pilotes, les patrons de leurs équipes et les principaux dirigeants du championnat s’est tenue en soirée, sans annonce officielle à son issue.