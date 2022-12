Ryad : L’Arabie saoudite saisit près de 30 tonnes de qat

Les gardes-frontières dans le nord et le sud de l’Arabie saoudite ont «déjoué les tentatives de contrebande de 29,2 tonnes de qat et de 766 kilogrammes de haschich» au cours des dernières semaines, ont déclaré les autorités saoudiennes, citées par l’agence de presse officielle SPA. Elles ont par ailleurs annoncé l’arrestation de 361 personnes, dont 338 étrangers de nationalités yéménite, éthiopienne et érythréenne.