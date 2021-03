Environnement : L’Arabie saoudite s’attaque au changement climatique

Avec l’«Initiative saoudienne verte», Ryad cherche à réduire ses émissions de dioxyde de carbone, avec notamment la plantation de milliards d’arbres.

«Vision 2030»

«Le royaume, la région et le monde entier doivent aller bien plus loin et bien plus vite dans leur combat contre le changement climatique», a déclaré le prince héritier. «Nous rejetons le faux choix entre la préservation de l’économie et la protection de l’environnement».