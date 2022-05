Météo : L’Arabie saoudite touchée par une tempête de sable

Mardi, la capitale saoudienne et ses environs ont été frappés par des «vents poussiéreux» qui ont réduit la visibilité. La fréquence du phénomène a augmenté depuis quelques mois.

Une tempête de sable s’est abattue mardi, sur la capitale de l’Arabie saoudite et d’autres régions du pays, réduisant la visibilité et affectant la circulation dans le royaume. Le centre météorologique du royaume a prévu mardi, des «vents poussiéreux» dans l’est du pays et à Ryad, «réduisant la visibilité», selon l’agence officielle SPA. Des conditions similaires sont prévues plus à l’Ouest, dans les villes saintes de La Mecque et de Médine, a-t-elle ajouté.