Moyen-Orient : L’Arabie saoudite proche d’une sortie de crise avec le Qatar

L’annonce du Koweït intervient à la veille d’un très attendu sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe. Une «percée» dans les discussions avec le Qatar a été confirmée par un responsable américain.

Le prince Mohammed bin Salman (à gauche) et l’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani pourraient avoir trouvé un terrain d’entente. AFP

Une «percée» a été obtenue dans les discussions sur la crise opposant le Qatar à plusieurs de ses voisins et un accord y mettant fin sera signé mardi en Arabie saoudite, a annoncé lundi un responsable américain sous couvert d’anonymat.

«Nous avons obtenu une percée dans le différend au sein du Conseil de coopération du Golfe», a indiqué ce responsable, précisant que Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, serait présent mardi en Arabie saoudite lors du sommet des pays de la région.

«Lors de la signature le 5 janvier, les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe plus l’Egypte se rassembleront pour signer un accord qui mettra fin au blocus ainsi qu’aux actions en justice du Qatar», a ajouté le responsable américain.

Annonce du Koweit

L’Arabie saoudite va rouvrir au Qatar son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes après plus de trois ans de rupture des liens entre les deux pays du Golfe, a annoncé lundi le ministre des Affaires étrangères du Koweït.

«Sur la base d’une proposition de l’émir du Koweït, cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, il a été convenu d’ouvrir l’espace aérien ainsi que les frontières terrestres et maritimes entre l’Arabie saoudite et le Qatar à compter de ce soir (lundi)» a affirmé cheikh Ahmed Nasser Al-Sabah dans une déclaration télévisée. Cette annonce intervient à la veille d’un très attendu sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe en Arabie saoudite, lors duquel pourrait être scellée une réconciliation entre Ryad, ainsi que d’autres pays, et le Qatar.

L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, va se rendre en Arabie saoudite pour participer mardi au sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a annoncé son bureau dans un communiqué. Un signe prometteur de réconciliation entre Doha et plusieurs de ses voisins qui le boycottent depuis 2017.

Koweït médiateur

En juin 2017, le royaume saoudien, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte, avaient rompu les relations diplomatiques avec le Qatar, l’accusant de soutien aux islamistes, de connivence avec l’Iran ou encore de semer le trouble dans la région. Le riche et ambitieux émirat gazier a toujours démenti et dénoncé le «blocus» dont il se dit victime.

Le chef de la diplomatie koweïtienne a ajouté que l’émir de ce pays qui fait office de médiateur dans la crise du Golfe, s’était entretenu par téléphone avec les dirigeants saoudien et qatari. Ces derniers ont, selon lui, appelé à «l’unité» des pays du Golfe à l’occasion du sommet de mardi.

Les Etats-Unis, soucieux d’unifier les pays arabes face à l’Iran, ont fait pression pour réconcilier les pays en froid dans le Golfe, tous étant des partenaires stratégiques de Washington. Le conseiller américain à la sécurité nationale Robert O’Brien a déclaré en novembre qu’autoriser les avions du Qatar à survoler l’Arabie saoudite était une priorité pour Washington.