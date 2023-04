Football: L’arbitre qui a donné un coup de coude à Robertson est suspendu

L’incident, rarissime, s’est produit à la mi-temps du match entre Liverpool et Arsenal, alors que les joueurs des deux équipes regagnaient les vestiaires.

Sur les images diffusées par «Sky Sports», on distingue le juge de touche et le défenseur de Liverpool Andy Robertson se rapprocher l’un de l’autre. Le joueur écossais, apparemment mécontent d’une décision d’arbitrage, tente de saisir le bras d’Hatzidakis. Celui-ci lève alors le bras en direction du joueur écossais et semble lui asséner un coup de coude sur le côté gauche.