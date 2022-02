Football – L’arbitre s’est excusé auprès de Servette, il y avait penalty

A l’image de Miroslav Stevanovic, les Grenat n’ont rien pu faire face à Jordi Quintilla et les Brodeurs.

L’affiche Saint-Gall – Servette, c’est désormais le cimetière de l’arbitrage suisse. Le 17 octobre, Luca Piccolo s’était fourvoyé , offrant la victoire aux Brodeurs. Ce samedi soir, c’est une immense bourde du préposé à la VAR, Stefan Horisberger, qui a privé Servette d’un penalty. On précise d’emblée: ce n’est pas une excuse pour le naufrage défensif de Servette, écrasé 5-1 au Kybunpark. Ce penalty ignoré n’aurait sans doute rien changé, tant les Grenat étaient médiocres dans le minimum de rigueur nécessaire à ce niveau.

Néanmoins, il y a eu ce fait de jeu de la 39e minute (il y avait déjà 3-1 pour Saint-Gall). Un une-deux entre Diallo et Antunes, le Français qui s’infiltre dans les seize mètres, Stillhart qui le touche très clairement (contact dans les jambes), Diallo qui s’écroule et… rien! Rien de la part de Sandro Schärer. Rien ensuite, et c’est plus grave, de la part de la VAR, qui est pourtant là précisément pour ça.