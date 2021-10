Hockey sur glace – L’arbitre sort sur une civière avant le début du match

Juge de ligne en NHL depuis 2015, Ryan Gibbons ne gardera pas un souvenir inoubliable du match de pré-saison entre les Los Angeles Kings et les Arizona Coyotes. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, l’arbitre canadien a dû sortir sur une civière après un contact accidentel avec l’attaquant d’Arizona Liam O’Brien.

À la fin de l’hymne national et alors que les joueurs se mettaient en place pour l’engagement inaugural, l’arbitre a voulu rejoindre sa position en patinant dans la direction inverse du joueur. Malheureusement, la tête du juge de ligne est entrée directement en contact avec l’épaule d’O’Brien.

Sous la violence du choc, le directeur de jeu a perdu son casque et s’est écroulé quelques mètres plus loin. Puisque la scène s’est déroulée hors de la vue de tous, elle a fait craindre au personnel médical ainsi qu’aux acteurs sur la glace quelque chose de plus grave.