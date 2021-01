Du Jura au canton de Vaud en passant par Berne et Neuchâtel, la chaîne du Jura offre non seulement une vue bien à elle, mais aussi un enneigement et un relief parfaits pour le ski de fond. «20 minutes» a testé pour vous!

Plus une seule paire de skis de fond à louer à Lausanne: le semi-confinement semble avoir boosté la motivation des sportifs amateurs. Mais nous avons fini par en trouver, avant de prendre la route pour le col du Mont-Crosin (BE), point de départ de notre balade en skis de fond dans une météo parfaite: un grand soleil, un manteau neigeux respectable, et un froid bien piquant, dépassant parfois les -10 °C.

Notre moniteur Stéphane, membre de Romandie Ski de Fond, estime à une vingtaine de kilomètres la moyenne de ses sorties. Il pratique le skating, version davantage physique du ski de fond qui permet de glisser avec les pieds en canard tout en poussant sur ses bâtons; la version classique, plus tranquille, s’effectue en gardant les skis parallèles dans des rails.

Dans le centre nordique des Franches-Montagnes, les deux types de pistes cohabitent, et tous les tours sont possibles selon l’endurance du skieur. Depuis le sud, on profitera de la vue sur le Chasseral, et on peut envisager un passage par l’étang de la Gruère, qui révèle un cadre magnifique et est parfois praticable lorsqu’il gèle suffisamment (attention à bien vous renseigner). Les grandes éoliennes qui couronnent les crêtes donneront encore un peu de relief à la balade.