Suisse : L’Arc jurassien plie sous les flux de frontaliers

L’Arc jurassien connaît une hausse ininterrompue de frontaliers depuis dix ans. La relative amélioration des infrastructures routières leur permet de résider de plus en plus loin de la frontière suisse.

Plus de 5000 frontaliers transitent ainsi chaque jour sur certains tronçons, à l’image du Col des Roches (NE) ou de l’axe entre Pontarlier (F) et Vallorbe (VD), a relevé l’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ) dans une étude publiée mercredi, relayée par l’association arcjurassien.ch.

Les flux les plus importants proviennent des communes de résidence situées à moins de 30 km de la frontière et des pôles industriels. Le Locle (NE) et La Chaux-de-Fonds accueillent chaque jour la moitié des actifs résidant à Morteau et Villers-le-Lac (F). Depuis 2011, les collectivités de l’Arc jurassien encouragent la pratique du covoiturage.

La moitié des pendulaires mettent plus de 42 minutes pour se rendre quotidiennement au travail et exercent leur emploi à plus de 35 km de leur domicile. La relative amélioration des infrastructures routières permet aux frontaliers de résider de plus en plus loin de la frontière suisse, constate l’OSTAJ.