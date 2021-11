Paraguay : L’archéologue allemand et sa fille auraient été tués pour une histoire de violons

Au Paraguay, trois hommes ont été arrêtés dans l’affaire du meurtre d’un archéologue allemand et de sa fille adolescente. Le mobile semble être un vol de stradivarius.

Trois ressortissants allemands vivant au Paraguay ont été interpellés, mardi et mercredi, dans l’enquête sur le meurtre, fin octobre, d’un musicien et archéologue allemand et de sa fille, qui pourrait avoir pour mobile un vol de violons s tradivarius, selon des sources policière et judiciaire. Les t r ois hommes , âgés de 51, 58 et 60 ans, sont en détention provisoire «en tant que suspects», a déclaré le chef d e la brigade d es homicides de la police paraguayenne, le commissaire Hugo Grance.