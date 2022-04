Océan Pacifique : L’archipel des Galapagos menacé de pollution après un naufrage

Un bateau a fait naufrage samedi dans une baie de l’archipel des Galapagos et une «nappe de carburant superficielle» s’est répandue autour du lieu du naufrage.

Les îles Galapagos sont classées par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité pour leur faune et flore uniques au monde. (Image d’illustration)

Un bateau de plongée a coulé samedi dans l’archipel des Galapagos, sanctuaire de biodiversité au large de l’Équateur, et une «nappe de carburant superficielle» s’est, selon les autorités, répandue autour du lieu du naufrage pour des raisons encore inconnues.

«En réponse au naufrage d’un bateau de plongée dans la baie d’Academia, les gardiens du parc ont placé des barrières de confinement et de dispersion pour limiter les éventuels impacts négatifs sur l’environnement. L’armateur effectuera des actions de renflouage, sur la base du protocole d’urgence», est-il écrit sur le compte Twitter du Parc.

Sur des photos publiées avec le texte, on voit des digues flottantes posées sur l’eau et des traces arc-en-ciel sur l’eau et le sable provenant du déversement du carburant.