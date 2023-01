Genève : L’architecte-streameuse qui rêvait d’être une guerrière

À 27 ans, Lili construit des maisons le matin et massacre des monstres l‘après-midi, toujours avec le sourire.

Lili, Valaisanne de 27 ans établie à Genève, partage son temps entre son métier d’architecte et son activité de streameuse sur sa chaîne Twitch où, depuis bientôt deux ans, elle communique sa bonne humeur et son énergie dans des jeux médiévaux fantastiques. Le tout en n’hésitant jamais à clasher tout ce qui bouge.

Lili, comment t’es-tu lancée dans le streaming?

Durant mes études d’architecte, je devais rendre un devoir, que j’ai choisi de faire en vidéo. J’ai trop kiffé faire ça et, comme j’avais une caméra chez moi, je me suis lancée au bol sur Twitch. Ça a tout de suite marché et j’ai continué!