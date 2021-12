Hockey sur glace - Large victoire du HCC à l’extérieur

Mathias Trettenes et le HCC ont aisément battu l’EVZ Academy.

Dimanche lors de la 28e journée de Swiss League, le HCC s’est facilement imposé sur le score de 0-6 sur la glace de l’EVZ Academy. Le succès des Chaux-de-Fonniers s’est dessiné dans la première période avec des buts du Norvégien Mathias Trettenes (13e) et des deux joueurs lettons à licence suisse Toms Andersons (17e) et Nils Sejejs (19e). En deuxième période, avec un total de 19 tirs à 5, la domination des hommes de Thierry Paterlini sur les jeunes Z ougois s’est accentuée et le score est passé de 0-3 à 0-6.