JO de Tokyo - L’argent de sa fille fait le bonheur du Boss

La jeune Américaine a passé son enfance au vert après la décision de ses parents de délaisser le show-business californien pour le plus paisible New Jersey, à l’autre bout des États-Unis. «J’ai eu la chance de grandir dans une grande ferme, explique-t-elle. C’est ma mère qui m’a donné l’amour du cheval quand j’étais toute petite parce qu’elle-même était une excellente cavalière. Mon père ne m’a pas rendue célèbre. Dans le monde de l’équitation, on ne me juge pas sur mon nom. »