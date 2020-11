Il a empoché l’argent des juniors pour payer ses dettes: le Tribunal de district de Meilen (ZH) a condamné mardi l’ancien vice-président du club de hockey ZSC à 18 mois de prison avec sursis. Le quinquagénaire a été condamné pour abus de confiance et faux dans les titres. La peine a été assortie d’une période probatoire de deux ans.

L’ancien vice-président a organisé entre 2016 et 2018 le «ZSC Golf Classic», tournoi de golf caritatif, afin de récolter de l’argent pour les juniors. A noter qu’il s’agit ici du ZSC, club formateur et non des ZSC Lions.