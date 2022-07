L'ambassadeur ukrainien critique la Chaîne du Bonheur

Guerre en Ukraine : «L’argent reste à la Chaîne du Bonheur»

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, 285 millions de francs de dons ont été récoltés en Suisse. À elle seule, la Chaîne du Bonheur a récolté plus de 126 millions de francs. Mais selon l’ambassadeur ukrainien à Berne, Artem Rybchenko, «l’argent reste à la Chaîne du Bonheur». Ainsi, seule une petite partie des dons a été distribuée à des ONG – sans que leur utilisation et leur but concret ne soient connus.