Birmanie : L’argent risque de manquer à cause du coup d’Etat

La population se presse pour retirer ses économies dans les banques en Birmanie, par crainte d’une pénurie.

Seules quelques agences de banques publiques restent ouvertes à Rangoun, permettant de retirer de l’argent mais de manière très limitée. A cause de cette incertitude, Tun Naing, un homme d’affaires de 43 ans, fait tous les jours la queue devant la Myawaddy Bank. «A cause des rumeurs sur cette banque, je suis venu retirer mon argent», environ 4500 dollars, a-t-il déclaré.

«Risque politique élevé»

Sixième plus grosse banque du pays, Myawaddy n’autorise que 200 clients par agence à effectuer des retraits limités à 500’000 kyats par jour, soit environ 370 dollars. Obtenir une place dès le matin est crucial, «certaines personnes séjournent dans des hôtels à proximité pour faire la queue tôt pour les jetons», raconte Tun Naing.

D’autres n’ont pas cette chance. Myint Myint, professeur à la retraite de 64 ans, fait la queue tous les jours depuis une semaine mais n’a toujours pas été en mesure de faire un retrait. «J’en ai vraiment marre», a-t-il déclaré à l’AFP. «Ils devraient annoncer à travers (les médias d’Etat) que notre argent est en sécurité… Bien que mes économies ne soient pas énormes, je m’inquiète à cause des rumeurs».

Un avis publié dans l’organe officiel «New Light of Myanmar» affirme pourtant que les services quotidiens sont toujours assurés par les banques. «La population est invitée à participer à ce processus pour assurer la stabilité économique du pays», lit-on dans l’avis émis par la Banque centrale.

L’économie birmane était déjà confrontée avant le coup d’Etat à des vents contraires liés au coronavirus et aux mesures de confinement. Désormais, les généraux sont frappés de sanctions par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et l’Union européenne, et l’économie dans son ensemble risque également de subir une baisse des investissements étrangers, réticents à travailler avec la dictature.