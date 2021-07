Football : L’Argentine dans le carré d’as de la Copa America

L’Albiceleste a facilement battu l’Equateur en quarts de finale (3-0). Son prochain adversaire: la Colombie.

Lionel Messi (au centre, 10) et ses coéquipiers de l’Argentine ont été irrésistibles contre l’Equateur.

L’Argentine a écrasé dans la nuit de samedi à dimanche l’Equateur 3-0 et affrontera la Colombie en demi-finales de la Copa America.

Lionel Messi a d’abord servi Rodrigo De Paul (40) et Lautaro Martínez (84) qui ont marqué les deux premiers buts au stade olympique de Goiania, au Brésil, pour clore en beauté la rencontre avec un coup franc imparable dans le temps additionnel (90+3).

A 34 ans, Messi voit désormais de plus près la possibilité de se venger de trois finales perdues de la Copa America (au Venezuela 2007, Chili 2015 et Etats-Unis 2016) et rompre une période de 28 ans sans titres pour son équipe.