Football : L’Argentine gagne la «Finalissima» contre l’Italie

Les Argentins, vainqueurs de la Copa America, ont largement dominé les Italiens, gagnants de l’Euro.

«Chiello» aurait espéré une sortie de scène plus à la hauteur de ses états de service. Mais le vétéran italien de 37 ans a fait son âge face à la technique et la vivacité des attaquants argentins, pas venus pour lui faire des cadeaux pour son départ en retraite.

Sur le premier but, le capitaine azzurro a été battu en vivacité par Lautaro Martinez, oublié dans les six mètres après un coup de reins décisif de Messi à gauche (28e). Sur le second, il a été battu à la course par Di Maria lancé dans l’axe (45e+1).