Qatar 2022: L’Argentine poursuit sa mission. La voilà en finale!

L’habitude de résumer un match au face-à-face du meilleur joueur de chaque camp est affreusement réductrice. Mais par la force des choses, on finit souvent par y venir. C’est lorsque la présentation des équipes est passée sur Lionel Messi mardi soir que le stade Lusail a connu son premier vrai frisson. Le deuxième suivait, quand le tour de Luka Modric est arrivé. Et naturellement, les premières données statistiques offertes au public ne pouvaient être autre chose qu’un comparatif entre la star argentine et son homologue croate. On ne pouvait échapper au match dans le match.

Le contre suivant était celui du K.O. Julian Alvarez a simplement couru tout droit, ou presque, parcourant tout le camp adverse en son milieu. Deux contres favorables plus tard, l’attaquant de Manchester City avait accompagné le ballon jusqu’au but, laissant Dominik Livakovic de marbre. 2-0 (39e). Fin du suspense.

Parce que cette fois, la Seleccion ne s’est pas égarée. Un oubli, une frayeur contre les Pays-Bas en quarts, c’était assez pour une nation en mission. Les dizaines de milliers d’Argentins de Lusail n’avaient plus à retenir leurs chants, encore moins leurs acclamations pour un Messi qui a tout fait pour les régaler. Jusqu’à ce chef-d'œuvre de la 69e dont il a le secret. Une course tout en cadence et en dribble sur plus de trente mètres pour donner le tournis à Josko Gvardiol et servir devant les filets Julian Alvarez (3-0). Le rendez-vous pour la finale est pris. Si la fête était belle mardi, elle ne pourra être totale que dimanche.