Soulagement, l'Argentine verra les 8es de finale

L’Argentine peut souffler un gros coup. Et même plutôt deux fois qu’une. Non seulement l’Albiceleste, battue d’entrée par l’Arabie saoudite (1-2) faut-il le rappeler, s’est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Mais en dominant la Pologne mercredi soir (2-0), elle a de surcroît pris la première place du groupe C, ce qui lui évite de croiser le chemin de la France.

Szczesny a retardé l’échéance

Dans le même stade 974, le scénario de ce Pologne-Argentine a épousé une trame très similaire au Brésil – Suisse de lundi. Avec une domination encore plus écrasante des Sud-Américains et des Polonais dans la posture helvétique, condamnés à subir, contenir, résister et se retrancher. Le 4-2-3-1 théorique proposé par le sélectionneur Czeslaw Michniewicz s’est vite transformé en un 7-2-1 des familles (très soudées), qui ressemblait plus à la Grande Dixence qu’à un poème de Rilke.