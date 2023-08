Elections: L’Argentine pré-sélectionne son futur président lors de primaires

Les Argentins, épuisés par l’inflation et désabusés par leurs politiques, votent dimanche lors d’élections primaires pour désigner les candidats à la présidentielle d’octobre, un scrutin à l’issue incertaine pour la succession d’Alberto Fernandez (centre gauche).

Plus de 35 millions d’électeurs sont appelés à présélectionner à la fois les partis qui seront en lice le 22 octobre pour la présidentielle --il faut pour cela obtenir 1,5% des votes nationalement-- et leurs candidats. Comme un sondage grandeur nature, à double détente.

22 tickets

Qui veut vraiment diriger l’Argentine, troisième économie d’Amérique latine au spectaculaire potentiel agricole et de matières premières, mais malade longue durée du continent? Enferrée dans une inflation à deux chiffres depuis 12 ans, (115% sur an), un endettement massif auprès du FMI, une pauvreté à 40%.

Dans le camp gouvernemental (centre-gauche), Sergio Massa, ministre de l’Économie de 51 ans, est assuré d’emporter la primaire, malgré une candidature mineure sur sa gauche. Le centriste Sergio Massa a réussi à rallier le camp péroniste et à garder l’oreille du FMI. Cependant, le fait de gérer, depuis un an, une économie en soins intensifs joue contre lui.

Grande inconnue à droite

Dans l’opposition de droite, une vraie primaire, serrée, oppose le maire de Buenos Aires depuis 2015, Horacio Larreta, 57 ans, qui se dépeint en modéré et adepte de la concertation, à une ex-ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, 67 ans, qui promet des méthodes «choc», tant en économie qu’en sécurité.

«C’est la grande inconnue, qui sera choisi entre Horacio Larreta et Patricia Bullrich. Cette élection-là est très ouverte, et ce résultat définira le nouveau paysage électoral», estime le politologue indépendant Carlos Fara. Un intérêt majeur des PASO (Primaires ouvertes, simultanées et obligatoires) est de donner une tendance, un baromètre de l’état des forces, augurant parfois de l’élection présidentielle.