Coronavirus : L’Argentine prolonge les restrictions anti-Covid

Un assouplissement est prévu dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, qui a longtemps concentré les cas de coronavirus en Argentine.

À Buenos Aires, qui compte en moyenne 1100 cas par jour, à partir de lundi, les restaurants pourront rouvrir en servant en extérieur. La construction d’édifices presque achevés pourra reprendre, ainsi que les interventions non urgentes dans les hôpitaux. En revanche, les écoles resteront fermées et les spectacles suspendus. Les frontières demeurent également closes.

Au cours des premiers mois de l’épidémie, les cas de coronavirus ont été concentrés à Buenos Aires et son agglomération, mais depuis quelques semaines, ils se sont étendus à plusieurs provinces. L’Argentine a enregistré plus de 600’000 cas déclarés de Covid-19 et plus de 12’000 décès.