Investissements : L’Argentine rejoint les Nouvelles routes de la soie de Pékin

L’initiative vise à améliorer les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe, l’Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d’aéroports ou de parcs industriels.

La Chine et l’Argentine ont signé dimanche un protocole d’accord scellant l’entrée du pays d’Amérique latine dans les Nouvelles routes de la soie, un ambitieux projet de Pékin lancé sous l’impulsion de Xi Jinping. L’initiative des Nouvelles routes de la soie vise à améliorer les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe, l’Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d’aéroports ou de parcs industriels. Ces infrastructures doivent permettre au géant asiatique d’accéder à davantage de marchés et d’ouvrir de nouveaux débouchés à ses entreprises.

Près de 150 pays

Chine-Pakistan

Après deux ans sans invités à Pékin pour cause de Covid, le président chinois a également reçu dimanche le Premier ministre pakistanais, Imran Khan. La rencontre intervient après une attaque meurtrière au Baloutchistan , une province du Pakistan qui borde l’Iran et l’Afghanistan. Des combats y ont opposé ces derniers jours l’armée pakistanaise à un groupe séparatiste. Au cours d’une rencontre, Xi Jinping a assuré son invité du «ferme soutien» de la Chine notamment en matière de «lutte contre le terrorisme», a rapporté CCTV.

Le Pakistan et la Chine ont noué des liens étroits ces dernières années, Pékin devant investir plus de 50 milliards de dollars (42 milliards d’euros) dans le projet du Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), qui a pour vaisseau amiral le port en eaux profondes de Gwadar. Ces projets chinois ont créé un fort ressentiment au Baloutchistan, province la plus grande, la moins peuplée et la plus pauvre du Pakistan, depuis longtemps théâtre de violences ethniques, sectaires et séparatistes.