Coronavirus : L’Argovie limite à 50 le nombre de clients dans les bars

Le canton va plus loin que la Confédération. Les organisateurs d’événements privés doivent aussi collecter les coordonnées des personnes présentes même si elles sont moins de 15.

Les bars et les clubs ne pourront pas accueillir plus de 50 clients dès mardi à 18h.

Le canton d’Argovie renforce les mesures de lutte contre le coronavirus. Les bars et les clubs ne peuvent pas accueillir plus de 50 clients. Le port du masque est obligatoire, y compris pour les personnes assises. Le canton va ainsi plus loin que l’ordonnance fédérale.