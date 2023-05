L’Argovie va durcir ses conditions de naturalisation

Dans la première, des membres du PLR, du Centre et de l’UDC demandaient que la loi soit modifiée pour «empêcher à l’avenir les naturalisations choquantes». Ils estimaient que des règles plus strictes devaient être appliquées lors d’infractions au Code pénal et à la loi sur les stupéfiants. Cette motion a été acceptée par 73 oui, 59 non et deux abstentions.