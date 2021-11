Hockey sur glace – Largué sur la glace, le HC Ajoie n’a existé qu’en tribunes

La défense d’Ajoie et le gardien Tim Wolf ont souffert face à Bienne (ici Fabio Hofer),

L’affiche était très attendue: les deux anciens grands rivaux des années communes en LNB se retrouvaient pour la première fois depuis 2008 dans le Seeland. Le HC Ajoie, battu de peu au match aller à Porrentruy (1-3), serait-il capable de réaliser un exploit et de jouer un tour au « voisin » biennois? Le premier but du HC Bienne, signé Mike Künzle consécutivement à un slalom dans la défense jurassienne après seulement 75 secondes de jeu, a apporté les premiers éléments de réponse. Non.