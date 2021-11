Rupture : Larguée par son mec, Victoria est effondrée

La candidate de téléréalité est sous le choc de sa rupture soudaine avec Bastien Grimal.

Tout est fini entre Victoria Méhault et Bastien Grimal. Dimanche 31 octobre 2021, la starlette de téléréalité a annoncé, en larmes, la fin de leur histoire dans une story Instagram. «Avec Bastien, on s’est séparés. Enfin, il m’a jetée en fait», a-t-elle dit, avant de donner plus de détails sur la raison de leur rupture: «On s’est disputés; il trouve que je ne fais pas assez d’efforts pour nous deux, il trouve que je ne fais rien.» Malgré leurs onze ans d’écart, les deux candidats des «Marseillais» avaient officialisé leur romance en juillet 2021. Touchée par les critiques de Bastos (son surnom), la Française de 22 ans s’est remise en question. «J’ai du mal à m’investir dans une relation, à faire confiance… C’est peut-être de ma faute», a-t-elle admis.