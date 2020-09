Marie, Christine et Bertrand sont voisins. La première subit un chantage à la sextape. La seconde, chauffeure, tente désespérément de faire grimper les notes des clients sur l’app. Le troisième s’amourache d’une femme dont il ne connaît que la voix. Sans fric, paumés face aux technologies, les trois amis vont s’élancer dans une odyssée rocambolesque contre les GAFA.

Dans leur malheur, Christine (Corinne Masiero) et Marie (Blanche Gardin) gardent le sourire.

Avec «Effacer l’historique», Benoît Delépine et Gustave Kervern se défoulent sur l’absurdité de notre société ultraconnectée. Ils saisissent le drame avec un regard poétique, empli d’humour féroce. On pardonne les petites lourdeurs, compensées par un scénario écrit avec panache et une bonne énergie.