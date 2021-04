États-Unis : L’Arkansas interdit la transition médicale aux mineurs transgenres

L’Arkansas est devenu mardi le premier État américain à interdire aux mineurs qui ne se reconnaissent pas dans leur genre de naissance l’accès à des traitements hormonaux ou à des opérations, dernière illustration de l’offensive conservatrice en cours contre les personnes transgenres.

«Aujourd’hui, les élus de l’Arkansas ont fait fi de l’opposition généralisée et massive à ce projet de loi et ont poursuivi leur croisade discriminatoire contre les jeunes transgenres», a dénoncé une représentante de la puissance association américaine des droits civiques ACLU, Holly Dickson.

195 textes «anti-LGBTQ» en débat aux USA

Au total, la Human Rights Campaign, a dit avoir recensé plus de 195 textes «anti-LGBTQ» en débat aux États-Unis, et des «projets de loi anti-trans» dans plus de 30 États.