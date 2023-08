Polices: L’arme de service, «cadeau» de retraite plutôt apprécié

Aujourd’hui, les agents du canton de Berne peuvent demander à garder leur arme de service à leur départ à la retraite. L’offre a la cote: 70% à 80% des agents font ce choix. Mais ce ne sera désormais plus possible. Le corps bernois revoit sa politique dans ce domaine à l’occasion de la réception d’un nouveau modèle d’arme à feu. «En cas de départ, ces nouvelles armes seront récupérées, révisées, contrôlées et réattribuées aux nouveaux collaborateurs et collaboratrices», indique Joël Regli, porte-parole de la police bernoise. Les anciennes armes pourront encore être récupérées jusqu’à la fin de l’année, mais seulement par les agents ayant plus de dix ans de service pour la police cantonale. ­Thomas Fuchs, élu UDC au Grand Conseil, a fustigé le message envoyé par une telle mesure. Il y voit une «perte de confiance de l’État auprès de ses propres troupes», selon une motion citée par «Le Quotidien Jurassien»