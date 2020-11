«Une dame venait d’avoir un accident sur la route de Chancy. Elle était en panique. Sa voiture bloquait tout le chemin. La roue et la face avant du véhicule étaient détruites, impossible de redémarrer. Alors on a pris l‘initiative de pousser la voiture sur le côté», raconte un soldat de la compagnie de sauvetage de l’armée suisse qui est venue en aide à l’accidentée. Dans son malheur, la conductrice a donc finalement eu de la chance.

«En ce moment, on est en cours de répétition. On était en route pour faire un exercice à Epesses. On venait de Meyrin et on l’a vue en chemin. Elle avait tapé la barrière de protection, qu’on a retrouvée couchée sur le côté. Elle allait bien, mais elle était paniquée. Il y avait un bouchon énorme, c’était l’heure de pointe et les automobilistes n’étaient pas très compréhensifs», explique le sauveteur. Au total, dix soldats sont allés au secours de la conductrice bloquée.