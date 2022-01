Suisse : L’armée a mis en circulation des masques de mauvaise qualité

Alors que des tests en laboratoire avaient montré que la perméabilité des masques n’était pas bonne, le stock de la pharmacie de l’armée montre qu’environ 3,3 millions de ces masques ont été mis en circulation.

Au début de la pandémie, l’armée avait acheté de grandes quantités de masques. Pour ne pas avoir à les détruire, une action spéciale avait été mise en place: l’armée avait vendu des masques au prix symbolique d’un centime pièces aux cantons, aux communes et aux écoles et foyers. Les organisations d’utilité publique en avaient même reçu gratuitement.

Problème: certains de ces masques étaient de mauvaise qualité. Il s’agissait des masques «WS Protection, Love is Power» de l’entreprise chinoise Sichuan Zhengning Medical Instrument Co. annonce le «Tages-Anzeiger». D’après les résultats de tests menés en 2020 par le laboratoire de Spiez, la perméabilité du tissu non tissé a été «significativement moins bonne» que celle du masque de référence: environ deux à quatre fois plus de particules ont traversé le tissu. En plus, en juin 2020, l’Office bavarois de la santé et de la sécurité alimentaire avait aussi émis un avertissement sur ces masques en indiquant qu’ils n’étaient «pas d’une protection bucco-nasale adaptée au domaine médical».