L'armée suisse a neutralisé 250 munitions non explosées

Élimination de 3751 objets

L’année dernière, la Centrale d’annonce des ratés de l’armée a reçu 1003 signalements. Ceux-ci ont permis l’élimination de 3751 objets. «Les munitions trouvées (831 objets) et les rebuts de munitions (2670 objets) ont représenté respectivement 22% et 71% des annonces», précise le communiqué. En plus des annonces, des campagnes de nettoyages sont régulièrement organisées en collaboration avec les divisions territoriales des places de tir et dans des zones de buts de l’Armée suisse.