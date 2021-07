Crash aux Philippines : L’armée a retrouvé les boîtes noires

Dimanche, un avion militaire s’était écrasé dans le sud-ouest des Philippines, faisant 52 morts.

Témoins et survivants ont indiqué aux enquêteurs que l’avion avait eu un premier contact très dur avec le sol avant de rebondir deux fois et de redécoller, a expliqué le général Corleto Vinluan. «C’est alors qu’il a percuté un arbre, selon le récit des blessés», a-t-il dit à l’AFP. Cinquante-deux personnes, dont 49 militaires et trois civils, ont péri quand l’avion a dérapé et pris feu, selon un nouveau bilan de l’armée philippine. Les trois personnes tuées au sol travaillaient dans une carrière proche du lieu de l’accident. Au total, 51 personnes ont été blessées. La plupart ont été grièvement brûlés dans l’explosion du quadrimoteur.

Les enregistreurs de vol, qui ont été retrouvés, vont être envoyés aux États-Unis pour analyse. Ils doivent permettre d’entendre les conversations dans le cockpit et d’étudier des informations capitales comme la vitesse, l’altitude et le cap suivi. Cela peut permettre de comprendre les causes du crash d’un avion décrit par l’armée comme étant «en très bon état». Sur des photos du lieu du crash diffusées par l’armée, on aperçoit la dérive de l’appareil et une partie de son fuselage détruit au milieu de cocotiers.