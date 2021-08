Suisse : L’armée a testé des dessous pour ses soldates

Après quatre mois d’essais sur le terrain, les femmes incorporées sous les drapeaux recevront de nouveaux sous-vêtements mieux adaptés.

Plus de quatre mois après cette annonce, la phase de test «très sérieux» est terminée et les nouveaux dessous pour les femmes de l’armée sont choisis. Pourquoi cela a-t-il pris tellement de temps? Des lacunes ont été détectées dans la coupe. Un insert en coton a été incorporé dans l’entrejambe, ce qui augmente le confort. Le caleçon long était apparemment un peu trop large au niveau des hanches et l’ajustement a donc été adapté, rapporte Armasuisse, le centre de compétences de la Confédération pour l’acquisition de systèmes et de matériels pour l’armée.