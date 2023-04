Genève: L’armée achève son redéploiement dans le canton 

Epilogue ce lundi de quatre ans de chantier entre Chancy et Avully. Les autorités ont inauguré la nouvelle caserne d’Epeisses, qui constitue désormais «le centre de gravité de la présence militaire à Genève», a souligné le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé du Département de la sécurité et de la population. Cette étape marque la fin du redéploiement de l'armée dans le canton. Cette dernière avait quitté en 2019 son site historique des Vernets, au centre-ville, pour à l’avenir laisser la place à des logements et à une école, notamment. En échange, le Canton avait accepté de financer de nouvelles infrastructures militaires.

L’armée dispose au bout du lac d’installations à Meyrin-Mategnin et à Aire-la-Ville, en plus du centre d’instruction d’Epeisses. Ce dernier constitue un symbole «de mutualisation et de collaboration» avec la société civile, s’est réjoui ce lundi le divisionnaire Mathias Tüscher, commandant de la division territoriale 1. En plus de troupes en gris-vert, les lieux accueillent depuis des années déjà des pompiers et des policiers, notamment. À l’avenir, «bénéficiant des dernières technologies», le village d'exercices deviendra «probablement un des sites les plus modernes au monde pour l'instruction et l'entraînement des formations de sauvetage, qu'elles soient militaires ou civiles, a assuré le Canton. Les prestations sont déjà recherchées par de nombreux pays».