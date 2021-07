Valais : L’armée avait vu venir les dérives de la Patrouille des Glaciers

Salaires gonflés, conflits d’intérêts: l’armée, partenaire de l’événement, avait recensé ces risques mais le rapport n’a débouché sur aucun changement.

Même si aucune infraction pénale n’a été relevée, les salaires plus que confortables touchés par le comité directeur de l’Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG) ainsi que par le représentant du Canton et les membres de sa famille font grincer des dents depuis quelques mois. Or, selon Blick, l’armée en temps que co-organisatrice avait déjà été mise en garde contre les conflits d’intérêt et les dérives financière dans un audit en 2017. «Le fait est qu’une association privée gagne de l’argent avec une mission de l’armée», notait par exemple le rapport. Les auteurs de l’audit proposaient alors de nommer un représentant indépendant chargé de surveiller les finances de l’ASPdG, bénéficiaire et pourtant arrosée de subventions publiques.