Thimotée Robard déteste l’armée

Je joue Philippe, un jeune mec qui vit dans une campagne paumée, en France, dans les années 1980. Il a un grand frère qui est beau, stylé, alors que lui est petit, timide, dans son coin à faire des trucs de geek, de sons. C’est une histoire d’amour entre deux frangins, entre eux et une fille, et entre lui et son pote. Tout ça sur fond de service militaire, de musique punk et de radio libre.