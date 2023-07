Chine: L’armée chinoise doit «oser se battre», dit Xi Jinping

Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi que l’armée chinoise devait «oser se battre», alors qu’il inspectait des unités opérant dans une région proche de Taïwan, a rapporté la télévision chinoise. La visite de Xi Jinping arrive à un moment important de diplomatie avec les Etats-Unis – principal soutien de Taïwan en matière de sécurité – puisque la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se trouve actuellement à Pékin pour tenter de stabiliser les relations entre Pékin et Washington et améliorer les relations commerciales bilatérales.

«Se préparer à la guerre et à se battre»

Durant son inspection du commandement de la région orientale de l’Armée populaire de Libération, basé à Nankin, M. Xi a déclaré aux responsables qu’il a rencontrés qu’ils devaient «oser se battre, savoir bien se battre, et être résolus à défendre la souveraineté et la sécurité nationales», selon la télévision d’Etat CCTV.

«Il est nécessaire d’approfondir notre planification de guerre et de combat (...), de se concentrer sur l’entraînement au combat réel, et accélérer l’amélioration de notre capacité à vaincre», a-t-il encore déclaré. L’armée doit également «élever la capacité des dirigeants du comité du parti à se préparer à la guerre et à se battre», a-t-il encore lancé, toujours cité par CCTV.