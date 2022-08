Manœuvres militaires : L’armée chinoise tire des projectiles vers le détroit de Taïwan

Des projectiles non identifiés ont été tirés vers le détroit de Taïwan par l'armée chinoise qui a lancé d'importantes manœuvres, après la visite de l'élue américaine, Nancy Pelosi, sur l'île.

L’armée chinoise a tiré jeudi des projectiles non identifiés vers le détroit de Taïwan , ont constaté des journalistes de l’AFP, peu de temps après le début d’importants exercices militaires tout autour de l’île revendiqués par Pékin. À Pingtan, une île chinoise située près des manœuvres en cours, les reporters ont vu plusieurs projectiles tirés à environ 7h13 (heure suisse) s’envoler dans le ciel vers la mer, suivis de panaches de fumée blanche.

Fureur de Pékin

L’armée chinoise a démarré jeudi les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan, une réponse musclée à la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi sur l’île. Si son déplacement sur ce territoire revendiqué par la Chine a duré moins de 24 heures, Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine élue à se rendre à Taipei en 25 ans, a déclenché la fureur de Pékin.

La représentante américaine a martelé que les États-Unis n’abandonneraient pas l’île, dirigée par un régime démocratique et qui vit sous la menace constante d’une invasion par l’armée chinoise. En réaction, Pékin mène depuis jeudi à 6h (heure suisse) et jusqu’à dimanche matin de vastes manœuvres militaires dans six zones autour de Taïwan.