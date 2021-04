Colombie : L’armée colombienne déployée à Cali suite à des troubles

Des manifestations massives ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs villes de Colombie contre un projet de réforme fiscale.

Quelque 3000 militaires et policiers ont été déployés dans la ville de Cali, en Colombie, après des troubles ayant suivi les manifestations de mercredi et jeudi contre un projet de réforme fiscale du gouvernement, ont annoncé vendredi les autorités.

«Nous allons militariser la ville parce que malheureusement, les personnes qui sont sorties manifester pacifiquement ne sont plus dans les rues, mais ce sont des vandales qui volent et attaquent», a déclaré à Blu Radio Clara Luz Roldan, la gouverneure du département du Valle del Cauca (sud-ouest), dont Cali est le chef-lieu.

Le ministre de la Défense, Diego Molano, y a annoncé le renfort de plus de 700 soldats, 500 agents de la force antiémeutes (Esmad), 1800 policiers, deux hélicoptères et 60 motos, dans cette ville de 2,2 millions d’habitants, la troisième du pays. «Nous avons identifié que les faits violents à Cali ont été prémédités, planifiés et commandités par des organisations criminelles», a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.