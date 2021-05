Egypte : L’armée confirme l’achat de 30 Rafale à la France

L’Egypte et la France ont signé un contrat de près de 4 milliards d’euros.

«L’Egypte et la France ont signé un contrat pour la fourniture de 30 avions Rafale», a indiqué le communiqué égyptien, quelques heures après la révélation de ce contrat par le média d’investigation français Disclose. L’achat se fera via un prêt sur dix ans, ajoute l’armée égyptienne, sans autre précision.

Bon client

Le Caire est l’un des plus gros clients de l’industrie française d’armement. L’Egypte avait été en 2015 le premier pays étranger à acheter des Rafale, avec une commande de 24 avions de combat.

Les ventes d’armes à l’Egypte se sont considérablement renforcées après l’arrivée au pouvoir d’Abdel Fattah al-Sissi en 2014, essentiellement entre 2014 et 2016, à la faveur de la vente de Rafale, d’une frégate, de quatre corvettes et de deux porte-hélicoptères Mistral.

La vente annoncée cette semaine confirme le succès à l’exportation, tardif mais réel, de l’avion de combat français. Egalement commandé par le Qatar (36) et par l’Inde (36), il a été vendu en janvier à la Grèce à 18 exemplaires, dont douze d’occasion.

Selon les détails dévoilés par Disclose lundi, la France et l’Egypte ont conclu le 26 avril un contrat d’un montant de 3,95 milliards d’euros, comprenant la vente de trente avions de chasse Rafale, ainsi que deux autres contrats au bénéfice du missilier MBDA et de Safran Electronics et Defense.