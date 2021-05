Macolin (BE) : L’armée construit un bunker «secret», les habitants s’agacent

Armasuisse s’est excusé auprès de la population de Macolin après le début des travaux d’une installation de l’armée, pour lesquels ils n’avaient pas été avertis.

Fin mars, les habitants du village de Macolin (BE) ont été pris de stupeur. Des engins de chantier sont arrivés sans crier gare et ont commencé des travaux, pour lesquels aucune mise à l’enquête n’avait été déposée. Et pour cause: il s’agissait du début de la construction d’un bunker enterré dix mètres sous terre, classé «confidentiel» et pour lequel l’armée n’avait pas à passer par une telle procédure.